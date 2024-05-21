«Рубин» завершит сезон вне пятерки сильнейших

В предпоследнем туре РПЛ «Рубин» гостил у московского «Спартака». Победа над красно-белыми повышала шансы казанцев на борьбу за место в топ-5 турнирной таблицы. Однако столичный клуб без особых проблем разобрался с подопечными Рашида Рахимова - «Рубин» не знает побед над «Спартаком» аж с июля 2021 года.

Обе команды серьезно пошумели в информационном поле перед этим туром на тему возможных тренерских перестановок. У «Рубина» 30 июня истекает действующий контракт с Рашидом Рахимовым, а новостей о продлении соглашения пока не поступало. На этом фоне в прессе стали гулять слухи, что в Казани решили отказаться от услуг специалиста в пользу нынешнего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Сам Рахимов на послематчевой пресс-конференции лаконично прокомментировал вопрос о своем будущем: «В ближайшие дни узнаете... Есть пока действующий контракт, мы двигаемся в том направлении».

«Спартак» же официально сообщил, что летом команду возглавит Деян Станкович. Специалист успел взять три чемпионских титула у руля «Црвены Звезды», добавил в копилку два Кубка Сербии и в прошлом сезоне привел к чемпионству венгерский «Ференцварош». Казанским болельщикам Станкович запомнился голом в ворота «Рубина» осенью 2009-го - тогда на групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Бердыева разошлись миром с итальянским «Интером» (1:1).

В минувшее воскресенье тренерский штаб «Рубина» выставил не самый оптимальный состав, дав возможность получить практику игрокам ротации. Так в старте появился Умарали Рахмоналиев, а в перерыве - Марат Апшацев. Едва начался матч, как у казанцев возник неплохой шанс открыть счет, но Дмитрий Кабутов из выгодной позиции пробил точно в Александра Максименко. Постепенно инициатива перешла к красно-белым, и на 20-й минуте Тео Богонда распечатал владения Дюпина хорошим ударом в дальний нижний угол, 0:1.

Спустя восемь минут вновь дальний угол сыграл не за «Рубин» - на сей раз Роман Зобнин удвоил преимущество москвичей. А на 63-й минуте Кристофер Мартинс и вовсе довел счет до не самого приличного - 0:3. Гол престижа гости смогли организовать лишь за 13 минут до конца основного времени: хороший удар исполнил Мирлинд Даку.

Победа над «Рубином» позволила «Спартаку» зарезервировать за собой место в пятерке сильнейших перед последним туром. От четвертой строчки, где расположился «Локомотив», москвичей отделяет всего одно очко.

«Рубин» же понес куда более ощутимые потери с турнирной точки зрения. В активе казанцев сейчас восьмое место и 41 очко. То есть команда сохраняет лишь теоретические шансы на шестую строчку, для этого должны оступиться ЦСКА (42 очка) и «Ростов» (43), а в спину «Рубин» подпирают «Крылья Советов» (40).

В последнем туре казанцы дома примут «Сочи» - клуб, который досрочно вылетел в Первую лигу.