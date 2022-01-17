Файзутдинов покинул пост управления информационной политики Президента РТ

Президент РТ Рустам Минниханов освободил от должности руководителя информационно-аналитического управления Президента РТ Ленара Файзутдинова по его собственному желанию.

«Два года в мудрой и неравнодушной команде патриотов Татарстана пролетели на реактивной скорости», – поделился Файзутдинов на своей страничке в Instagram.

Ленар Файзутдинов занимал пост руководителя Информационно-аналитического управления Президента РТ с 2019 года. Предыдущими местами его работы было агентство «Теория Дарвина», где он был генеральным директором.