 Файзутдинов покинул пост управления информационной политики Президента РТ
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Файзутдинов покинул пост управления информационной политики Президента РТ

Экс-директор пиар-агентства работал в должности с 2019 года.

Республика
17 января 2022  21:07
Автор:
Николай Лукоянов

Президент РТ Рустам Минниханов освободил от должности руководителя информационно-аналитического управления Президента РТ Ленара Файзутдинова по его собственному желанию.

«Два года в мудрой и неравнодушной команде патриотов Татарстана пролетели на реактивной скорости», – поделился Файзутдинов на своей страничке в Instagram.

Ленар Файзутдинов занимал пост руководителя Информационно-аналитического управления Президента РТ с 2019 года. Предыдущими местами его работы было агентство «Теория Дарвина», где он был генеральным директором.

 

 

 

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