Руководитель исполкома Пестречинского района подал в отставку

На заседании Совета Пестречинского района глава исполкома муниципалитета Альберт Хабибуллин подал в отставку. Глава района Ильхам Кашапов поблагодарил его за работу.

«Я всегда старался защищать интересы людей. Пестречинский район обречен на успех», — сказал Хабибуллин.

Исполняющим обязанности назначен первый замруководителя Исполкома Альберт Сабитов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане по собственному желанию в отставку ушли десять судей. Двое из покинувших посты главы Алексеевского и Новошешминского районных судов РТ.