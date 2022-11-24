 Руководитель исполкома Пестречинского района подал в отставку
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Руководитель исполкома Пестречинского района подал в отставку

И. о. назначен первый замруководителя Исполкома Альберт Сабитов.

Республика
24 ноября 2022  18:25
Автор:
Карина Кострулева

На заседании Совета Пестречинского района глава исполкома муниципалитета Альберт Хабибуллин подал в отставку. Глава района Ильхам Кашапов поблагодарил его за работу.

«Я всегда старался защищать интересы людей. Пестречинский район обречен на успех», — сказал Хабибуллин.

Исполняющим обязанности назначен первый замруководителя Исполкома Альберт Сабитов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане по собственному желанию в отставку ушли десять судей. Двое из покинувших посты главы Алексеевского и Новошешминского районных судов РТ.

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