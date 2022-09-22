 Руководителем департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики назначен Руслан Мухарлямов
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Руководителем департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики назначен Руслан Мухарлямов

Ранее этот пост занимал Александр Терентьев.

Республика
22 сентября 2022  17:08
Автор:
Роза Габитова

Руководителем департамента Президента Татарстана по вопросам внутренней политики назначен Руслан Мухарлямов. Соответствующий указ, подписанный Рустамом Миннихановым, опубликован на портале правительства.

Ранее «КВ» сообщали, что полномочия сенатора России — представителя от Татарстана занял замруководителя аппарата Президента РТ Александр Терентьев. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов. 

Терентьев займет место Ленара Сафина, который в конце августа этого года стал ректором Казанского федерального университета.

 

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