Руководителем департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики назначен Руслан Мухарлямов

Руководителем департамента Президента Татарстана по вопросам внутренней политики назначен Руслан Мухарлямов. Соответствующий указ, подписанный Рустамом Миннихановым, опубликован на портале правительства.

Ранее «КВ» сообщали, что полномочия сенатора России — представителя от Татарстана занял замруководителя аппарата Президента РТ Александр Терентьев. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Терентьев займет место Ленара Сафина, который в конце августа этого года стал ректором Казанского федерального университета.