Руководителя общества глухих в Татарстане задержала полиция

Сегодня председателя татарского регионального отделения Венеру Гаулстон задержали правоохранители по решению МВД России. В списке оказалась не только она, но и еще несколько сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих.

Само общество работает, как обычно, но следит за ситуацией. Планируется проведение пресс-конференции.

Еще в прошлом году бывший руководитель Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Причиной наказания стала растрата 50 млн рублей. Российские СМИ сообщали, что руководство ВОГ подозревают в махинациях с имуществом.