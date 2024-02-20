Руководителя общества глухих в Татарстане задержала полиция

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Республика
20 февраля 2024  17:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня председателя татарского регионального отделения Венеру Гаулстон задержали правоохранители по решению МВД России. В списке оказалась не только она, но и еще несколько сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих. 

Само общество работает, как обычно, но следит за ситуацией. Планируется проведение пресс-конференции.

Еще в прошлом году бывший руководитель Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Причиной наказания стала растрата 50 млн рублей. Российские СМИ сообщали, что руководство ВОГ подозревают в махинациях с имуществом. 

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