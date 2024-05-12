Руководство республики будет получать повышенную оплату труда с июля этого года

С начала июля 2024 года в Республике Татарстан ожидается увеличение денежных стимулов для лиц, занимающих государственные должности.

Согласно указу, подписанному Раисом республики Рустамом Миннихановым, изменения коснутся таких высокопоставленных должностных лиц, как Раис Татарстана, Председатель Государственного Совета РТ и другие.

В документе указывается, что для расчета месячного денежного вознаграждения будет использоваться коэффициент 1,05. Это приведет к тому, что размер вознаграждения министра республики увеличится до 46,5 тысяч рублей. Соответственно, Раис Татарстана будет получать в месяц в 2,92 раза больше этой суммы, председатель Государственного Совета РТ – в 2,839 раза, а руководитель администрации Раиса и председатель Счетной палаты – в 2,675 раза.

Кроме того, пересмотрены будут также размеры стимулов для заместителей председателя парламента, вице-премьеров, председателя Центральной избирательной комиссии, депутатов Госсовета и других госслужащих РТ. Отметим, что до указанного пересмотра месячное вознаграждение министра составляло 44,3 тысячи рублей.