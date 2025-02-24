Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Ильгиза Хайруллина

Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие представители руководства РТ выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной Ильгиза Калимулловича Хайруллина, заслуженного работника культуры ТАССР, экс-председателя Общественной палаты РТ и бывшего заместителя премьер-министра РТ.

В некрологе отмечается, что Ильгиза Хайруллина отличали высокое чувство долга, преданность делу и целеустремленность. Его профессионализм, неиссякаемая энергия, верность идеалам, патриотизм и внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и уважение среди коллег и общественности.

Активная жизненная позиция и организаторский талант Ильгиза Хайруллина были отмечены на различных постах. С 1982 года в течение десяти лет он возглавлял Государственный комитет Татарской АССР по телевидению и радиовещанию. Под его руководством в республике был осуществлен переход на цветное телевидение, создавались разнообразные теле- и радиопередачи, увеличилось время местного вещания на центральных каналах. С 1985 по 1990 год он также являлся председателем правления Союза журналистов Республики Татарстан.

В непростые годы его усилия были направлены на сохранение и развитие учреждений медицины, образования, спорта, культуры, средств массовой информации. Ильгиз Хайруллин активно участвовал в общественной жизни, проявляя неравнодушие к проблемам людей.

В 2006 году Ильгиз Калимуллович был избран первым председателем Общественной палаты Республики Татарстан и внес значительный вклад в ее становление и укрепление. В 2011 году он вошел в состав Общественной палаты Российской Федерации.