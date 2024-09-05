Рустам Минниханов о предстоящих выборах: «От ваших голосов зависит будущее Татарстана»

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Республика
5 сентября 2024  11:56
Автор:
Эндже Гарафиева

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В преддверии выборов депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям с призывом проявить гражданскую активность.

«От ваших голосов зависит, каким будет седьмой созыв республиканского парламента, какой будет республика в следующие 5 лет», – отметил Рустам Минниханов.

 

Глава региона подчеркнул достижения Татарстана, назвав его одним из лидеров страны по ключевым показателям. Высокую оценку получила работа депутатов шестого созыва. «В непростых условиях они продемонстрировали сплоченность и приверженность курсу Президента России Владимира Владимировича Путина на обеспечение суверенитета и безопасности страны», – заявил Раис.

Однако, как отметил Рустам Минниханов, предстоит решить еще немало задач. «Только вместе мы делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей. Такой мы обязаны сохранить ее для будущих поколений», – добавил он.

Раис подчеркнул, что предвыборная кампания прошла в конструктивном ключе, и призвал татарстанцев проявить гражданскую ответственность: «Приходите на выборы! Приходите семьями!».

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