Рустам Минниханов дал поручение обеспечить безопасность участников «Игр будущего»

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Россия/Мир
17 февраля 2024  13:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратил внимание, что в период проведения международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» на столицу ложится большая отвественность, в том числе это касается вопроса безопасности гостей и татарстанцев.

Городская инфраструктура, общественный транспорт, объекты гостеприимства и сервиса должны быть на должном уровне, добавил Раис РТ.

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта

В город уже прибыли свыше полутысячи гостей. Ожидается приезд 2 тысяч спортсменов.

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