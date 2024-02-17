Рустам Минниханов дал поручение обеспечить безопасность участников «Игр будущего»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратил внимание, что в период проведения международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» на столицу ложится большая отвественность, в том числе это касается вопроса безопасности гостей и татарстанцев.

Городская инфраструктура, общественный транспорт, объекты гостеприимства и сервиса должны быть на должном уровне, добавил Раис РТ.

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта

В город уже прибыли свыше полутысячи гостей. Ожидается приезд 2 тысяч спортсменов.