 Рустам Минниханов договорился о передаче про Татарстан на телеканале ОТР
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Рустам Минниханов договорился о передаче про Татарстан на телеканале ОТР

Татарстан не первый год взаимодействует с ОТР.

Республика
21 июня 2023  12:15
Автор:
Эдуард Салихов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с руководством телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР). Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

На встрече в Доме правительства РТ обсудили дальнейшее сотрудничество, а именно ОТР планирует подробно рассказать об истории и достижениях Татарстана в рамках проекта «День региона».

Отмечается, что Татарстан не первый год взаимодействует с ОТР. С 2019 года в сетке вещания начался показ передач телеканала «Татарстан — Новый век».

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов договорился о поставке Ту-214 для авиакомпании «Якутия». По оценке авиакомпании, до 2030 года им может потребоваться до 12 самолетов.

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