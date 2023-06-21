Рустам Минниханов договорился о передаче про Татарстан на телеканале ОТР

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с руководством телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР). Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

На встрече в Доме правительства РТ обсудили дальнейшее сотрудничество, а именно ОТР планирует подробно рассказать об истории и достижениях Татарстана в рамках проекта «День региона».

Отмечается, что Татарстан не первый год взаимодействует с ОТР. С 2019 года в сетке вещания начался показ передач телеканала «Татарстан — Новый век».

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов договорился о поставке Ту-214 для авиакомпании «Якутия». По оценке авиакомпании, до 2030 года им может потребоваться до 12 самолетов.