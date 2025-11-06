Рустам Минниханов: Конституция Татарстана — фундамент развития республики

В обращении по случаю Дня Конституции Республики Татарстан Раис Рустам Минниханов поздравил жителей региона с праздником. Он отметил, что Основной закон, принятый после всенародного обсуждения на стыке эпох, объединил многонациональный народ республики и стал залогом стабильности.

Глава региона подчеркнул, что Конституция позволила сформировать эффективную систему власти, обеспечить социальную направленность государства и сохранить этнокультурное многообразие. Сегодня она служит прочным фундаментом социально-экономического развития и правовым ориентиром для граждан.

Минниханов также отметил важность взаимодействия с федеральным центром и лично Президентом России Владимиром Путиным, что позволяет успешно реализовывать национальные проекты и проводить крупные международные мероприятия.

В заключение Раис пожелал татарстанцам крепкого здоровья и бодрости духа, призвав хранить чувство патриотизма и уважения к наследию предков.