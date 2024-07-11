Рустам Минниханов напомнил татарстанцам о программе догазификации

news_top_970_100
Республика
11 июля 2024  18:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям региона с напоминанием о программе догазификации. Он подчеркнул, что в рамках поручения Президента России она ведётся во всех регионах. В Татарстане этой возможностью могут воспользоваться владельцы 16,5 тысяч домовладений.

«Чтобы бесплатно провести газ до границы участка, можно подать заявление на госуслугах или в МФЦ», — отметил Рустам Минниханов.

Он также призвал жителей республики, чьи домовладения не подключены к газовым сетям, воспользоваться предоставленной государством возможностью.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Рустам Минниханов напомнил татарстанцам о программе догазификации
Гроза с ливнем и сильным ветром надвигается на Татарстан
Госдума одобрила штрафы за нарушение ПДД на самокатах и велосипедах
К саммиту БРИКС и юбилею КФУ обновят сквер и территорию перед университетом
В казанском посёлке Чебакса достроили офис врача общей практики
Глава МЧС России в Казани поделился опытом спасательных операций с коллегами
Земснаряд в Татарстане работал на Каме без сигнала «ГЛОНАСС +112»
В эти выходные в Казани пройдет гастрофестиваль «Вкусная Казань»