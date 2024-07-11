Рустам Минниханов напомнил татарстанцам о программе догазификации

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям региона с напоминанием о программе догазификации. Он подчеркнул, что в рамках поручения Президента России она ведётся во всех регионах. В Татарстане этой возможностью могут воспользоваться владельцы 16,5 тысяч домовладений.

«Чтобы бесплатно провести газ до границы участка, можно подать заявление на госуслугах или в МФЦ», — отметил Рустам Минниханов.

Он также призвал жителей республики, чьи домовладения не подключены к газовым сетям, воспользоваться предоставленной государством возможностью.