Рустам Минниханов оценил развитие животноводства в Кукморском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Кукморский район, где ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сфере животноводства. В ходе поездки он посетил молочный комплекс, ознакомился с ходом строительства новой молочно-товарной фермы и осмотрел выставку продукции районных производств.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В молочном комплексе на 1,5 тысячи голов Минниханов оценил работу автоматизированного доильного зала, способного обслуживать до 50 коров одновременно.

Сейчас в комплексе содержится 1,3 тысячи голов, к концу года их количество планируется довести до 1,5 тысяч. Ежедневно комплекс производит 23 тонны молока, в планах – увеличение этого показателя до 44 тонн.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана ознакомился с ходом строительства новой молочно-товарной фермы на 4,8 тысяч голов. Проект реализуется в четыре этапа до 2028 года. В настоящее время возводятся коровники на 1200 голов, доильный зал на 50 мест, родильное отделение, водонапорная башня, а также временная подъездная дорога и освещение.

В ходе общения с аграриями и главами сельских поселений Минниханов высоко оценил достижения района. Он подчеркнул, что Кукморский район является лидером по надоям молока, достигнув показателя в 500 тонн суточного надоя.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев сообщил, что посевная кампания завершена успешно. В планах аграриев – увеличение площадей под кормовые культуры, а также доведение суточного надоя до 700 тонн. Для этого планируется увеличить поголовье коров на 10 тысяч.