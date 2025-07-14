Рустам Минниханов осмотрел заброшенный детский лагерь

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил детский оздоровительный лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе, который уже много лет не функционирует. Построенный еще в 1988 году, лагерь когда-то принимал до 560 детей за смену, но сейчас все девять его корпусов требуют капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Во время осмотра территории Минниханов ознакомился с проектом реконструкции и дал поручение начать восстановительные работы. Это позволит вернуть к жизни важный объект детского отдыха.

В рамках рабочей поездки глава республики также посетил действующий соседний лагерь «Звёздный». Здесь он проверил условия проживания детей, осмотрел пищеблок и пообщался с юными отдыхающими. После завершения ремонта «Следопыт» сможет снова принимать сотни детей на летние каникулы.

