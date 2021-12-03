Рустам Минниханов поручил проверить Минмолодежи РТ по факту махинаций с палатками для форума «Сэлэт»

Президент РТ Рустам Минниханов поручил Премьер-министру Алексею Песошину провести служебные проверки в Министерствах по делам молодежи и лесного хозяйства после найденных там нарушений. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Нарушения выявили во время антикоррупционной проверки. О результаттах ее вчера, 2 декабря рассказал журналистам главный советник Управления Президента РТ по антикоррупционной политике Руслан Никонов.

Следственный комитет изучил деятельность Министерства молодежи и его взаимоотношения с фондом «Сэлэт». Там выявили махинации с поставкой палаток для форума молодежного движения, который проводится в Билярске. Стоимость палаток была завышена на 2,38 млн рублей, сообщил Никонов.

Подрядчик «заработал» на разнице в стоимости: он предоставил фонду палатки по цене 119 тысяч рублей за каждую, когда их реальная стоимость оказалась 85 тысяч за штуку.

Как сообщили в пресс-службе фонда «Сэлэт» на форуме должны были стоять палатки «М-30», но вместо них детей и вожатых разместили по палаткам «Арсенал-30», но, заверили там, палатки были одинаковы по характеристкам.

Там же сообщили, что намерены направить претензию поставщикам для замены палаток. Как сообщила пресс-служба форума, замена должна быть произведена «в соответствии с документацией до начала нового сезона».

Минлесхоз проверят из-за выявленных коррупционных нарушений в районных лесхозах. Так, например, руководитель ГБУ «Приволжское лесничество» контролирует ИП Сафину, которая занимается вырубкой леса в этом же лесничестве. В других лесничества за счет государства ремонтировали личные автомобили, для некоторых охотничьих хозяйств не пересчитывалась арендная плата.