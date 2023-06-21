 Рустам Минниханов посетил новый паломнический центр Казанской епархии
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Рустам Минниханов посетил новый паломнический центр Казанской епархии

Раис РТ осмотрел обновленные помещения и пообщался с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Город
21 июня 2023  13:16
Автор:
Эдуард Салихов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый духовно-просветительский и паломнический центр при Казанской епархии. 

«Еще несколько лет назад здесь стояло полуразрушенное здание, сегодня это просторные залы для верующих, трапезная для паломников!» — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

 

Фото: © https://t.me/rustamminnikhanov

Минниханов осмотрел обновленные помещения и пообщался с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом, который рассказал о целях и задачах нового центра — распространению духовно-нравственных ценностей и христианских традиций, а также возрождению и развитию православного паломничества.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов договорился о передаче про Татарстан на телеканале ОТР. На встрече в Доме правительства РТ обсудили дальнейшее сотрудничество, а именно ОТР планирует подробно рассказать об истории и достижениях Татарстана в рамках проекта «День региона».

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