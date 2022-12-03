Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Миннихановт ознакомился с работой спортивного учреждения, пообщался поообщался с посетителями. Также он осмотрел детское пространство «КидСпейс» и «Музей спорта».

Кроме того, Президент посетил открытый каток и пообщался с детьми, играющими в хоккей.

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов открыл первый исламский офис Сбербанка в России. Это первое в стране отделение, которое оформлено по всем правилам шариата.