Рустам Минниханов пошутил на 1 апреля

Фото: © t.me/rustamminnikhanov

Глава Татарстана Рустам Минниханов продолжил свою традицию необычных приветствий, поздравив жителей республики с Днём смеха шуточной публикацией.

В своём Telegram-канале он поделился снимком из рабочего кабинета, но с «сезонным сюрпризом» – вместо весеннего пейзажа за окном видна заснеженная площадь Свободы.

Почему зимний кадр?

Минниханов уже не впервые объясняет свою традицию публиковать виды из окна:

Это его способ поприветствовать жителей на татарском и русском языках.

Многим интересно, какая погода в Казани – дождь или солнце.

Несмотря на шутки о том, что можно было бы выбрать другой ракурс, глава республики предпочитает честный кадр – именно тот вид, который открывается ему в момент съёмки.

Правда, в этот раз он слегка подшутил над подписчиками, выбрав фото не текущего дня, а зимнего архива.

Этот пост стал доброй традицией с изюминкой, показывающей, что даже в официальных аккаунтах может быть место юмору.