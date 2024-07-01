Рустам Минниханов поздравил 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Чистополь. В ходе рабочей поездки он побывал в гостях у участника Великой Отечественной войны Накипа Хайруллина, которому в феврале этого года исполнилось 100 лет.

Раис Татарстана поздравил ветерана с юбилеем, отметив, что вся жизнь Накипа Мубаракшиновича – настоящий образ преданного служения Родине. Рустам Минниханов вручил ветерану медаль «100 лет образования ТАССР» и памятный подарок. Беседа продолжилась за чайным столом.

Накип Хайруллин несмотря на юный возраст, он старался быть примером для своих подчиненных. Командуя взводом минометчиков, всегда находился на переднем плане. Несколько раз получал ранения. Летом 1944 года едва избежал смерти, когда осколок угодил в спину. После госпиталя вернулся на фронт в декабре 1944 года. Участвовал в боях на территории Беларуси, Украины, Польши, освобождал Варшаву, форсировал Вислу и Одер. Солдаты под его командованием участвовали в штурме Берлина. За проявленные храбрость и мужество отмечен рядом наград.

После Победы Накип Мубаракшинович занимался организацией полевых работ в Германии. В 1946 году вернулся домой и окончил пединститут. Работал в школе родного села Каргали сначала учителем, а затем директором. Воспитал троих детей. Имеет троих внуков и четырех правнуков.