Рустам Минниханов поздравил мусульман с Ураза-байрамом и призвал обеспечить безопасность

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Республика
29 марта 2025  15:27

Сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать безопасность во время празднования Ураза-байрама. Об этом рассказала пресс-служба главы республики.

30 марта мусульмане всего мира завершат пост в священный месяц Рамадан и начнут отмечать один из главных праздников — Ураза-байрам. В этот день мечети Татарстана примут тысячи верующих на праздничный намаз.

— От всей души поздравляю всех мусульман с Ураза-байрамом! — сказал Рустам Минниханов. — Прошу глав районов, Духовное управление мусульман, правоохранительные органы и частные охранные организации принять все меры, чтобы праздник прошёл безопасно, а верующие могли спокойно молиться в мечетях.

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Рустам Минниханов поздравил мусульман с Ураза-байрамом и призвал обеспечить безопасность
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