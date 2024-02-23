Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днём защитника Отечества

Раис РТ Рустам Минниханов обратился к жителям Татарстана с поздравительной речью по случаю 23 февраля — государственного праздника.

Он подчеркнул, что этот день «воплощает в себе славную историю великих побед и сражений России, в основе которых всегда были патриотизм и единство нашего народа».

Особенно он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, которые в тяжелейших испытаниях отстояли свободу и независимость Родины. Память об их подвигах, подчеркнул Раис, служит для всех нравственным ориентиром.

Он выразил признательность всем участникам локальных войн, а также участников специальной военной операции.

«Искренне поздравляю всех защитников Отечества, их семьи, ныне здравствующих ветеранов, а также всех татарстанцев с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, благополучия, счастья и успехов!» – заключил Рустам Минниханов.