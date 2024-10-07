Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина с днем рождения, опубликовав поздравление на татарском и русском языках в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул вклад Татарстана в развитие российской промышленности, упомянув ключевые предприятия, продукция которых имеет стратегическое значение для страны.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Татарстан будет и дальше вносить вклад в укрепление промышленной мощи нашей страны! Ту-214, Ту-160, Aurus, КАМАЗ. Вы, как никто, лучше знаете качество того, что сделано в Татарстане. Желаем Вам крепкого здоровья!», – написал Минниханов.