Рустам Минниханов поздравил защитников Отечества и наградил героев СВО

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Республика
22 февраля 2025  15:26

В МФЦ «Казань Экспо» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, на котором присутствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Защитники Родины - это люди, взявшие на себя ответственность за будущее страны, за мир и безопасность. Выполнение воинского долга - это высокий риск, и, к сожалению, не обходится без потерь. Мы навсегда сохраним в сердцах память о павших героях," - подчеркнул Рустам Минниханов.

После минуты молчания в память о погибших в зоне СВО, Раис Татарстана вручил государственные награды участникам специальной военной операции и тем, кто оказывает поддержку приближению Победы. Среди награжденных был и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, удостоенный медали "Память Героев Отечества".

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Рустам Минниханов поздравил защитников Отечества и наградил героев СВО
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