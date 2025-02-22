Рустам Минниханов поздравил защитников Отечества и наградил героев СВО

В МФЦ «Казань Экспо» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, на котором присутствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Защитники Родины - это люди, взявшие на себя ответственность за будущее страны, за мир и безопасность. Выполнение воинского долга - это высокий риск, и, к сожалению, не обходится без потерь. Мы навсегда сохраним в сердцах память о павших героях," - подчеркнул Рустам Минниханов.

После минуты молчания в память о погибших в зоне СВО, Раис Татарстана вручил государственные награды участникам специальной военной операции и тем, кто оказывает поддержку приближению Победы. Среди награжденных был и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, удостоенный медали "Память Героев Отечества".