Рустам Минниханов прибыл в Гамбию для участия в саммите ОИС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов посетил XV саммит глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества в Республике Гамбия. Россия является наблюдателем в ОИС с 2005 года.

ОИС является международной межправительственной организацией, целью которой является защита интересов государств-членов и координация их действий на международной арене. В настоящее время ОИС объединяет 57 государств с общим населением около 1,7 млрд человек.

Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия - Исламский мир» по поручению Президента РФ Владимира Путина.

На полях саммита у Минниханова запланирован ряд встреч и участие в ключевых сессиях.