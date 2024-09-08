Рустам Минниханов прибыл в Казахстан на Всемирные игры кочевников

Сегодня столица Казахстана, Астана, встретила главу Татарстана Рустама Минниханова, прибывшего по приглашению казахской стороны на торжественное открытие V Всемирных игр кочевников.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Как сообщила пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова, в международном аэропорту Астаны Рустама Минниханова встречал Канат Шарлапаев, занимающий пост министра промышленности и строительства Казахстана.

Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября. Это праздник спорта и культуры кочевых народов. В этом году в Астану съехались более 2000 спортсменов из 85 стран мира, чтобы посоревноваться в 21 дисциплине, включающей конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по единоборствам, стрельбу из лука, соколиную охоту, и другие зрелищные состязания. Помимо этого, программа Игр включает 10 показательных видов спорта, знакомящих зрителей с богатством и разнообразием кочевых традиций.