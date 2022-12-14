 Рустам Минниханов пригрозил чиновникам отдать их мобильники в детские дома
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Рустам Минниханов пригрозил чиновникам отдать их мобильники в детские дома

Президента возмутил зазвонивший во время совещания телефон одного из присутствующих.

Республика
14 декабря 2022  12:27
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня на заседании в Кабмине РТ Рустам Минниханов пригрозил чиновникам отдать их мобильники в детские дома, когда у кого-то из присутствующих в зале зазвонил телефон. 

«Я предупреждал — телефоны отберу. У нас детские дома есть, они очень нуждаются в этих телефонах, — заявил Минниханов. 

Отметим, что в то же время зазвонил его собственный телефон.
«Других ругаю, и свой телефон зазвенел. Но я не буду разговаривать. Продолжайте», — заключил Президент.

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов посетил стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Минниханов ознакомился с работой спортивного учреждения, пообщался пообщался с посетителями. Также он осмотрел детское пространство «КидСпейс» и «Музей спорта». Президент Татарстана также посетил открытый каток и пообщался с детьми, играющими в хоккей.

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