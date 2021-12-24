 Рустам Минниханов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
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Рустам Минниханов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

К акции также присоединились председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Республика
24 декабря 2021  14:00
Автор:
Зульфия Низамова

Сегодня перед заседанием парламента республики в Госсовете РТ прошла федеральная благотворительная акция «Елка желаний», где депутаты случайным образом с дерева вытягивали открытки с желаниями детей. Президент республики также вытянул три карточки и пообещал осуществить мечты детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.


Одним из счастливчиков стал девятилетний Олег из Казани, мечтающий побывать на производстве пеноблоков, а мальчик по имени Камиль из Набережных Челнов мечтает стать танкистом и попросил дать ему возможность попробовать себя в этой роли. Также Рустам Минниханов исполнит мечту 15-летней Екатерины из столицы республики, которая мечтает о ноутбуке.


Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с середины декабря в Казани стартовала благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу», участниками которой стали воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ОВЗ.

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