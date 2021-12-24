Рустам Минниханов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Сегодня перед заседанием парламента республики в Госсовете РТ прошла федеральная благотворительная акция «Елка желаний», где депутаты случайным образом с дерева вытягивали открытки с желаниями детей. Президент республики также вытянул три карточки и пообещал осуществить мечты детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Одним из счастливчиков стал девятилетний Олег из Казани, мечтающий побывать на производстве пеноблоков, а мальчик по имени Камиль из Набережных Челнов мечтает стать танкистом и попросил дать ему возможность попробовать себя в этой роли. Также Рустам Минниханов исполнит мечту 15-летней Екатерины из столицы республики, которая мечтает о ноутбуке.



Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с середины декабря в Казани стартовала благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу», участниками которой стали воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ОВЗ.