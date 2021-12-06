 В Казани 15 декабря стартует благотворительная акция для детей «Письма Дедушке Морозу»
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В Казани 15 декабря стартует благотворительная акция для детей «Письма Дедушке Морозу»

Взрослые смогут исполнить желание ребенка, которые оказался в трудной жизненной ситуации.

Город
6 декабря 2021  14:16
Автор:
Елена Молчанова

В Казани 15 декабря стартует новогодняя благотворительная акция для детей: «Письмо Дедушке Морозу». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Участниками акции станут воспитанники детских домов, ребята из многодетных или малообеспеченных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети напишут письмо о своей мечте, а исполком города развесит письма на елках, которые будут украшать праздничные меропирятия. После проведения акции подарки ддетям доставят сотрудники исполнительного коммитета, клуба «Ак Барс» и районных администраций. 

Письма можно будет найти на праздничных мероприятиях или в Instagram-аккаунте, а затем прочитать и исполнить желание ребенка, который оказался в трудной жизненной ситуации.

Акция продлится с 15 по 28 декабаря.

Ранее «КВ» рассказывали о том, как пройдет новый год в связи с эпидемическими ограничениями. 

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