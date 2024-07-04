Рустам Минниханов рассказал о конкурсе красоты среди коров в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в соцсетях видео с конкурса красоты среди коров, который проходит в рамках Международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА».

«На выставке Агроволга проходит конкурс красоты среди коров. Конкурсантки не просто дают большие надои, но и обладают грацией!» – написал он.

С 3 по 5 июля на территории МВЦ «Казань Экспо» проходит Республиканский конкурс племенных животных «КРАСА АГРОВОЛГИ».

Фото: «Татар-информ»

Для проведения конкурса специально возведена мобильная ферма с манежем и трибунами для зрителей. Нетели будут оцениваться по экстерьеру, а победителей выберет международный профессиональный оценщик. Также состоится конкурс среди «поводырей» животных – хендлеров, которые демонстрируют мастерство управления животным.