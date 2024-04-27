Рустам Минниханов: Республика обеспечит исчерпывающие меры безопасности на майские празднования

Раис РТ Рустам Минниханов, в ходе субботнего совещания, прокомментировал решение некоторых регионов не проводить массовые мероприятия на майские праздники.

«Есть решение некоторых регионов, что не время. Ну как не время? Победа она бывает после войны. Если мы праздник не будем проводить, значит, мы не совсем победили. Мы не согласны с этим. Обязательно проведем», – сказал глава республики.

Напомним, 1 мая в Казани пройдет Праздник труда, 5 мая – православная Пасха, 7 мая пройдет инаугурация президента Путина, а 9 числа празднуется День Победы.

По словам руководителя республики, им были даны поручения на обеспечение подготовки и проведения мероприятий на самом высшем уровне, при соблюдении исчерпывающих мер безопасности.

Напомним, как татарстанцы будут отдыхать на майские праздники – можно прочитать в нашем материале.