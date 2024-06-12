Рустам Минниханов: «Россия – это семья семей, где царит мир»

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Республика
12 июня 2024  12:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России. В своем обращении он подчеркнул важность единства и ответственности за будущее страны.

«В этот день мы особенно чувствуем свою ответственность за настоящее и будущее России, причастность к судьбе Отечества», — отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что Россия – это страна с богатой историей, уникальным культурным наследием и выдающимися научными достижениями.

«Любовь к родной земле, верность традиционным духовно-нравственным ценностям составляют основу нашего общества, отражают сильный характер россиян», — добавил Раис.

Минниханов также подчеркнул важность  многонациональности России, сравнив ее с «семьей семей», где царит мир и согласие. Республика Татарстан является ярким примером такого гармоничного развития.

«12 июня мы встречаем сильной и сплочённой страной. Убежден, что из результатов труда миллионов граждан, от каждого из нас зависит, какой будет Россия завтра и через десятилетия. Вместе мы сможем преумножить достижения нашего многонационального народа», — заключил Минниханов.

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