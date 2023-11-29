Рустам Минниханов: Татарин - это не только человек, который может говорить на татарском

В форуме, организованном Всемирным конгрессом татар совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан, приняли участие более 300 татарских предпринимателей из Крыма, Омска, Кургана, Самары, Астрахани, Алтая, Тюмени, других городов и регионов России, а также из Узбекистана и Кыргызстана.

В первый день гости побывали на некоторых промышленных объектах Татарстана, предприятиях сельского хозяйства и животноводства, машиностроения, ИТ-технологий, торговли, сферы услуг, строительства, чтобы познакомиться с опытом их работы. Во второй день состоялось пленарное заседание форума, в работе которого принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

- Главная цель форума - собрать татарских предпринимателей в Казани, познакомить их друг с другом и подняться на более высокий уровень сотрудничества в разных сферах. Мы всегда открыты для сотрудничества и ждем вас в Татарстане, - отметил в своем приветствии заместитель премьер-министра республики, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

- Страна у нас большая, татар очень много. Будет лучше, если будем работать вместе - так мы можем достичь огромных результатов, - подчеркнул председатель союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиль Агеев.

Участники форума из разных регионов высоко оценили реальную помощь, которую оказывает Татарстан развитию татарского языка, культуры, традиций татарского народа, и отметили большую заинтересованность Татарстана в сотрудничестве на всех уровнях и во всех сферах. Например, первый заместитель председателя правительства Алтайской Республики Виталий Махалов рассказал, что Алтай и Татарстан будут развивать много совместных проектов, один из них - разведение татарской породы лошадей. Есть большая комплексная программа по сохранению снежных барсов - символа Татарстана.

Председатель совета омской региональной общественной организации «Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш», председатель городского совета омской местной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия «Ибирь» («Сибирь») Тамир Алимбаев подчеркнул, что работает со многими субъектами Российской Федерации, но такой целенаправленной поддержки бизнеса в рамках инвестиционных программ, как в Татарстане, нет ни в одном регионе.

Гостями форума стали представители татарского села Юлдус Шадринского района Курганской области. В мае 2023 года произошла трагедия - в результате пожара почти все село сгорело. Помогали восстанавливать его всем миром.

- В первые два-три дня после пожара были отчаянье, растерянность. Мы не знали, что делать, что с нами будет, что нас ждет дальше... Но к нам приехала делегация из Татарстана под руководством Василя Габтелгаязовича Шайхразиева, и мы поняли, что не останемся один на один со своей бедой. Сразу ощутили помощь и поддержку Татарстана и всего татарского мира. Дома стали строиться, приходила необходимая гуманитарная помощь. Соседние русские деревни на время строительства приняли нас. Всем огромное спасибо! - рассказали жители села Юлдус, фермеры Калимулла и Эльвира Минигараевы. - Наша малая родина восстанавливается. Работы еще очень много, но жизнь постепенно налаживается. В Казань нас провожали всем селом. Сказали, чтобы обязательно передали слова благодарности Рустаму Нургалиевичу Минниханову и всему татарскому народу.

Рустам Минниханов обратился к участникам форума:

- Татарин - это не только человек, который может говорить на татарском. Мы едины духом. Мы готовы оказать всяческое содействие в изучении татарского языка. Наши дети должны знать родной язык. Все остальное заложено у татар в генах: любовь к родителям, любовь к труду, любовь к своей религии. Это очень важно, и это нужно поддерживать. Хочу поблагодарить Всемирный конгресс татар за такую форму общения между предпринимателями из разных регионов, она сегодня очень необходима. Мы показываем, насколько сплоченные, когда помогаем в возрождении села Юлдус, когда оказываем всестороннюю помощь и поддержку участникам СВО. Мы в масштабах России демонстрируем, что, где бы татары ни жили, мы востребованы и нужны нашей Родине. И не забывайте, что Казань - это ориентир для всех татар.