Рустам Минниханов указал на большое число нареканий по общественному транспорт

Началась коллегия, разумеется, с мажорной ноты. С докладом об итогах работы министерства за прошлый год выступил глава ведомства Фарит Ханифов. По его словам, 2023 год «сложился удачно». Особенно для дорожников Татарстана. За этот период им удалось освоить 248 млрд рублей. Это если считать в рублях. А если в километрах, то картина представляется следующей: в нормативное состояние благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» привели 409 км автомобильных дорог. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был намного скромнее - 170,5 км. А общая протяженность дорожной сети Татарстана - 40,4 тыс. км.

На капитальный ремонт региональных дорог направлено более 10,4 млрд рублей. Работы выполнены на 94%. Из 182 объектов, которые стояли в планах на 2023 год, полностью завершены работы на 146. Остальное завершат в ближайшее время, сообщил министр.

Более того, в республике ударными темпами растет число автомагистралей, по которым ездить одно удовольствие, или, говоря языком специалистов, дорог первой категории. «Еще на 481 км прирастем дорогами первой категории», - отметил Ханифов.

А в этом году планируется построить и реконструировать 106 дорожных объектов. При этом 70 объектов из них уже находятся на стадии завершения.

Самые глобальные проекты прошлого года: завершение строительства трассы М-12 до Казани, продолжение расширения Горьковского шоссе и сдача первого участка Вознесенского тракта.

Но ведь мало построить хорошую дорогу, по ней еще надо на чем-то передвигаться. И если говорить об общественном транспорте, то тут наблюдаются трудности.

В докладе Уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской, присутствовавшей на коллегии, прозвучала такая цифра: общественному транспорту Татарстана на данный момент не хватает 905 водителей. В качестве примера омбудсмен привела жалобы жителей казанского ЖК «Весна» на автобусный маршрут №70. По ее словам, автобус этого маршрута надо ждать по полчаса (на практике - минимум 45 минут, и то, если на Мамадышском тракте нет пробок). Жители просят увеличить количество машин на этом маршруте. Однако Сабурская полагает, что такой вариант маловероятен из-за нехватки кадров в АТП. К этому можно добавить, что в ГИС «Народный контроль» за прошлый год на плохую расчистку дорог от снега пожаловались 5545 раз (это, видимо, с учетом двух месяцев прошлой зимы), а на несоблюдение графиков работы различного транспорта - почти 1500 жалоб. Последняя цифра говорит сама за себя.

Завершая коллегию, Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил особое внимание на проблему работы общественного транспорта, которая обострилась в связи с обрушившимися на республику снегопадами. В этой сфере, по словам главы республики, самое большое упущение министерства. Причем проблема наблюдается не только в Казани, но и в других городах Татарстана.

Недаром Рустам Минниханов перед началом совещания провел торжественную церемонию передачи некоторым муниципалитетам республики 40 пассажирских автобусов. Они уже отправились в Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабугу, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульму. «До марта районы примут еще 79 автобусов», - обнадежил глава республики. Казани в списке получателей нет.

Впрочем, Миндортранс РТ решил смягчить ситуацию в двух крупнейших городах региона - в этом году Казань и Набережные Челны получат 297 единиц транспорта большого класса, которые будут работать на газомоторном топливе. Но и тут Раис РТ проявил сдержанный пессимизм, заявив, что просто покупки автобусов недостаточно. Их кто-то должен водить.

Также Раис РТ озвучил и неприятную новость для казанских автомобилистов: когда достроят вторую часть Вознесенского тракта, она все-таки будет платной. Зато уже функционирующая первая часть остается бесплатной для всех.

Еще одно доказательство того, что Татарстан по уровню технического прогресса находится если не впереди планеты всей, то точно в первой десятке, корреспондент обнаружил в кулуарах коллегии. В МВЦ «Казань Экспо», где она проходила, параллельно работала выставка достижений разных организаций, имеющих какое-либо отношение к транспортной отрасли. На одном из стендов этой выставки журналист обнаружил презентацию ИТ-системы, которая умеет делать все необходимое для качественного содержания дорог. Специальный прибор можно прикрепить на крышу автомобиля. Или использовать обычный смартфон, который тоже надо прикрепить куда-либо так, чтобы была видна дорога. Данная система способна регистрировать и сообщать удаленно в заинтересованные ведомства о таких установленных фактах, как ДТП, неправильно припаркованные машины, ямы на дорожном полотне, превышение скоростного режима, заторы транспорта и некоторые другие. И самое главное, стоит внедрение такой системы относительно недорого. Почему же она до сих пор массово не внедрена в Татарстане, одном из самых продвинутых в плане технологий регионов?