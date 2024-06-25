Рустам Минниханов в Москве провел заседание Совета директоров АО «Туполев»

Сегодня в столице России состоялось заседание Совета директоров АО «Туполев», которое провел председатель Совета Рустам Минниханов. Как сообщает его пресс-служба, обсуждались вопросы развития предприятия, а также были затронуты другие актуальные темы.

Напомним, что Рустам Минниханов был избран председателем Совета директоров в 2021 году.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В заседании приняли участие генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, управляющий директор АО «Туполев» - первый заместитель генерального директора ОАК Константин Тимофеев, представители ряда предприятий авиационной отрасли и другие лица.