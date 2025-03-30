Рустам Минниханов встретился с коллегой на турнире по настольному теннису

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Республика
30 марта 2025  14:32

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время соревнований по настольному теннису в Богатых Сабах пообщался с бывшим коллегой по работе в Сабинском районе. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.  

«Приехать на родину и обязательно встретиться с земляками – для Рустама Нургалиевича это всегда важно», – отметили в его команде.  

Напомним, после окончания Казанского сельскохозяйственного института в 1978 году Минниханов начинал карьеру инженером в Сабинском районе, где позже возглавлял энергетическую службу местного леспромхоза.

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