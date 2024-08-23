На полях Казанского глобального молодежного саммита в Казанской Ратуше Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума ОИС Тахой Айханом.

Минниханов выразил благодарность Айхану за плодотворное сотрудничество в развитии гуманитарного партнерства России со странами Организации исламского сотрудничества. Он заявил, что благодаря поддержке в этом году пройдет Третий Казанский глобальный молодежный саммит, ставший продолжением наследия статуса Молодежной столицы ОИС. В этом году мероприятие объединяет более ста делегатов из 43 стран мира.

Минниханов подчеркнул заинтересованность Татарстана в реализации новых молодежных проектов и развитии контактов между молодыми людьми.

Раис РТ заявил, что в регионе заинтересованы в развитии молодежных контактов и проектов, участии молодежи Татарстана в соответствующих молодежных программах институтов ОИС.