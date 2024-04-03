Рустем Абязов: 65 - это не время подведения итогов

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Газета «Казанские ведомости»
3 апреля 2024  11:03
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Пресс-служба камерного оркестра Lа Primavera

Праздник музыки под названием «Фестиваль - 65» - такой великолепный подарок меломанам преподнес народный артист Татарстана, заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов к своему 65-летию. 

«Фестиваль - 65», прошедший на сцене ГБКЗ им. С.Сайдашева, состоял из трех концертов. Первый - «Музыка с французским шармом». В свой день рождения, 29 марта, маэстро представил программу с поэтическим названием «Взмахнул руками дирижер, и волшебство земли коснулось...» А 1 апреля прошел традиционный музыкальный капустник оркестра La Primavera «День Дурака. На Дураках держится мир - 2». Мы встретились с Рустемом Абязовым, чтобы поздравить его с днем рождения, буквально за несколько минут до начала концерта. 

- Многие артисты свой юбилей отмечают на сцене. Это и правда лучшее место для празднования дня рождения. «Фестиваль - 65» - это не то что подведение итогов, но, во всяком случае, я оглядываюсь назад и пытаюсь смотреть вперед, - рассказал Рустем Юнусович. 

- У вас очень красивая программа, как подбирали произведения к праздничному вечеру?
- Сегодня мы играем только любимые произведения, которые наши зрители хорошо знают. Будет и казанская премьера «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина. Мы ее играли во Франции и Швейцарии, но в Казани представим впервые. Это будет премьерой и для замечательной пианистки Елены Лось. Рапсодия написана для симфонического состава, я сделал аранжировку для камерного оркестра. 

Адажио бельгийского композитора XIX века Гийома Леке мы посвятили памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Это космической красоты музыка, очень пронзительная. Причем Леке написал адажио за год до своей смерти, будто предчувствовав свой уход. В 24 года он внезапно умер от тифа. 

Каждое произведение в концертной программе неслучайно. И не случайно мы завершаем вечер музыкой Штрауса. Штраус - любимый композитор моей мамы. Она сегодня в зале, и это подарок для нее. 

- В этом году вы решили не отменять традиционный первоапрельский музыкальный капустник...
- Мы долго думали, можем ли в такой ситуации проводить несерьезный концерт. И поняли: да, жить сейчас без оглядки на случившееся нельзя, и именно поэтому провести концерт нужно! Нужно, чтобы подчеркнуть, что задуманное террористами не удалось: нас не запугали! Нужно, чтобы хоть немного помочь людям выйти из состояния подавленности, в котором многие сейчас пребывают, помочь им перенести самые сложные жизненные испытания.

- Рустем Юнусович, что для вас значит быть папой юной дочери - финалистки конкурса «Мисс Татарстан - 2024»? 
- Я горжусь дочерью. Лейле всего 15 лет, но она здравомыслящий, умный, самостоятельный человек. Когда она сказала, что планирует участвовать в конкурсе «Мисс Татарстан», я ей говорил: «Ты не пройдешь, тебе слишком мало лет, подожди хотя бы год». Она серьезно ответила: «На следующий год не смогу - мне надо школу заканчивать, готовиться к экзаменам... Попробую в этом году. Мне интересно посмотреть модельный бизнес изнутри». Вот такой очень осознанный, рациональный подход. 

- Лейла планирует серьезно заниматься модельным бизнесом?
- Лейла окончила музыкальную школу, но решила что музыка - это не ее дело. Она хочет стать модельером и планирует после школы поступать в московский вуз. Лейла - талантливый художник. Она очень интересно видит и цвета, и силуэты. Некоторые ее работы меня просто поражают, хотя я достаточно критичный папа. Думаю, что, если она пойдет по этой стезе, из нее может получиться очень хороший модельер. 

- Ваш сын Фархат тоже окончил музыкальную школу, а чем он занимается сейчас? 
- Фархат обладает музыкальными способностями, которым я могу только позавидовать. До его слуха абсолютнейшего, музыкальности мне расти и расти. Фархат мог бы стать блестящим музыкантом, но ему этого не надо. Он окончил музыкальную школу, принес красный диплом, сказал: «Все! Больше не играю!» Повесил гитару на стенку и ни разу к ней не притронулся. Сын выбрал свой путь. Учится на третьем курсе в университете в Санкт-Петербурге, на факультете международных отношений, он арабист. 

- Рустем Юнусович, о чем вы мечтаете?
- Есть мечта сыграть в Карнеги-холл в Нью-Йорке. Это один из лучших концертных залов в мире, если не самый лучший. Сбудется - отлично, не сбудется - ну ничего страшного...

- Мечты имеют особенность сбываться. Пусть эта ваша мечта осуществится!

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Рустем Абязов: 65 - это не время подведения итогов
Рустем Абязов: 65 - это не время подведения итогов
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