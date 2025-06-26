Рустем Абязов: Китайцы с удовольствием поют «Катюшу» и «Подмосковные вечера»

Казанский камерный оркестр La Primavera вернулся с гастролей в Китае. Музыканты представили китайским зрителям программу из популярных произведений русской, мировой, советской классики и сюиту на темы татарских народных песен.

Впечатлениями от поездки в Поднебесную мы попросили поделиться художественного руководителя и главного дирижера оркестра La Primavera Рустема Абязова.

Оркестр La Primavera на сцене китайского театра перед концертом

- За девять дней мы дали восемь концертов в восьми городах Китая. Города расположены достаточно далеко друг от друга, поэтому график гастрольного тура был очень плотный: восемь авиаперелетов, четыре переезда на скоростных поездах, которые мчатся под 350 км в час, четыре переезда на автобусах.

Наши концерты проходили в прекрасных современных театрах, а в Харбине - на сцене оперного театра. В Китае в театрах обязательно несколько залов: концертный зал, зал для спектаклей, камерный зал. Мы выступали в залах на 1500 - 1800 мест, и на каждом концерте залы были полные. Нас везде встречали очень тепло и гостеприимно. В трех городах у нас были неожиданные коллаборации с китайскими детскими хорами. На одном концерте мы вместе исполнили песню «Катюша», а на двух концертах - «Подмосковные вечера». Мы знали, что эти песни в Китае очень любят. Дети пели на китайском языке, мы им аккомпанировали. Причем выступали практически без репетиций, но все получилось замечательно. Зал подпевал на китайском, это было очень трогательно.

Рустем Абязов и музыканты оркестра у пагоды в исторической крепости

- А как удалось организовать такие гастроли?

- Это большая заслуга музыканта нашего оркестра Дмитрия Яковлева. Он увлекся продюсированием и решил попробовать организовать гастроли в Китае. Дмитрий нашел в интернете китайскую компанию, которая занимается концертной деятельностью. Компания небольшая, но надежная. Переговоры, обсуждение деталей длились около полутора лет. Честно говоря, я побаивался, но все получилось здорово. Могу сказать, что тур был организован на высшем уровне: логистика, отели, концертные залы. С нами постоянно был русскоязычный менеджер, так что никаких проблем не возникало.

- Удалось что-то посмотреть, кроме концертных залов и улиц из окна автобуса?

- Конечно, особого времени на прогулки и экскурсии у нас не было. Но когда после приезда у нас было 1,5 - 2 часа, мы шли погулять по городу. В Харбине живет и работает виолончелист Эдем Амерханов, который раньше играл в нашем оркестре. Мы с ним встретились, и он показал нам город. Выступали в городе Хэбэй. Так получилось, что день у нас оказался свободным, и мы посвятили его знакомству с исторической крепостью. Она расположена недалеко от города на вершине горы на высоте полутора километров. Это красивое место входит в высший рейтинг национальных достояний Китая. Туда можно было подняться на фуникулере, но мы отправились пешком. Подъем получился непростым, но зато с вершины открывается такой потрясающий вид… Эта крепость - новодел на обломках старинной постройки, но сделано все красиво: парк, крепость, в подвале - музей. В большом зале музея установлено 500 изваяний - скульптуры 500 героев, которые погибли, защищая крепость. Это впечатляет.

- Рустем Юнусович, что вас больше всего удивило в Китае?

- В Китае живут полтора миллиарда человек, а на улицах очень мало народу - и днем, и вечером. Я думал, что там толпы ходят, а оказалось, нет. Только по утрам заметно оживление: люди на мотороллерах, велосипедах едут на работу. Автомобилей достаточно много, но пробок нет. Как этого удается достичь - непонятно. Дороги прекрасные, развязки какие-то фантастические. Сразу видно, что Китай мощно развивается. Все города, в которых мы побывали, ухоженные, чистые. Много современных спальных районов с высотными домами по 40 - 50 этажей. Мы были не в самых туристических местах Китая, там соцсети работают очень избирательно: то какие-то сообщения проходят, то связь исчезает. Нас об этом предупредили заранее. Музыканты оркестра - более продвинутые пользователи современных гаджетов, чем я. Они хорошо подготовились к поездке - скачали разные полезные приложения, переводчики. И это очень пригодилось. Например, мы приходим в кафе, в меню - красивые картинки с блюдами, а что это и из чего - непонятно. Они наводят на эту картинку камеру телефона и получают всю информацию на русском языке.