Рустем Гафаров: «Офисные работники не выдержали бы условий труда в ЖКХ»

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил сложность работы сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув, что далеко не все офисные работники справились бы с такими условиями, пишет «Татар-информ».

По слова Гафарова, люди работают в любую погоду, даже в самую жаркую и это очень непросто. Он уверен, что 9 из 10 офисных сотрудников, привыкших к кондиционированным помещениям, «не продержались бы на жаре ни дня».

«Наши люди, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, работают, делают все возможное и невозможное, чтобы исключить аварии и обеспечить высокое качество жизни горожан», – заявил Гафаров.

Он также отметил, что горожане часто забывают о труде сотрудников ЖКХ, вспоминая о них только тогда, когда сталкиваются с проблемами.

Казань, заключил Гафаров, стареет, и это отражается на инфраструктуре, в том числе на сетях ЖКХ. С каждым годом они все больше изнашиваются и требуют ремонта.