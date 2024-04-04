С 1 апреля пенсии татарстанцев проиндексированы на 7,5%

Повышение пенсий затронуло более 80 тысяч татарстанских пенсионеров. Большинству пенсионеров они выплачиваются в связи с инвалидностью и потерей кормильца, а также тем, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.
Вместе с социальными будут проиндексированы пенсии:
- участников Великой Отечественной войны;
- граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;
- космонавтов и летчиков-испытателей;
- некоторых других граждан.
Средний размер социальной пенсии после индексации вырастет до 12,6 тысячи рублей. Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.
- Апрельская индексация стала третьим повышением выплат пенсионерам с начала текущего года. В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%. Индексация затронула свыше 900 тысяч получателей страховой пенсии по старости. В феврале Социальный фонд также проиндексировал на 7,4% ряд социальных выплат. Повышенные пособия стали получать люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие, - отметил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.