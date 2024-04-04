С 1 апреля пенсии татарстанцев проиндексированы на 7,5%

Отделение Социального фонда РФ по РТ проиндексировало пенсии по государственному обеспечению и социальные пенсии на 7,5% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

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Республика
4 апреля 2024  10:04
Автор:
Ольга Иванычева

Повышение пенсий затронуло более 80 тысяч татарстанских пенсионеров. Большинству пенсионеров они выплачиваются в связи с инвалидностью и потерей кормильца, а также тем, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

Вместе с социальными будут проиндексированы пенсии:
- участников Великой Отечественной войны;
- граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;
- космонавтов и летчиков-испытателей;
- некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии после индексации вырастет до 12,6 тысячи  рублей. Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.

- Апрельская индексация стала третьим повышением выплат пенсионерам с начала текущего года. В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%. Индексация затронула свыше 900 тысяч получателей страховой пенсии по старости. В феврале Социальный фонд также проиндексировал на 7,4% ряд социальных выплат. Повышенные пособия стали получать люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие, - отметил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

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