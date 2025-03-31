С 1 мая в Набережных Челнах подорожают аттракционы

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Республика
31 марта 2025  18:05

С нового месяца в городском парке развлечений на 18–20% вырастут цены на катание. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Основные изменения

🔹 Детские аттракционы («Карнавал», «Колокольчик», «Юнга», «Джипы», «Солнышко») — 65 руб. (было 55).
🔹 Батуты и игровые зоны («Батут», «Веселая скамейка», «Фрукты») — 145 руб. (было 120).
🔹 Экстремальные развлечения («Аквазорб», «Морская охота») — 180 руб. (было 150).

Семейные аттракционы

• «Лебеди», «Лодочки» — 200 руб. за кабину (+35 руб.).
• «Автодром» — 210 руб. (ранее 175).
• «Веселые горки» — 175 руб. (было 140).

Экстрим-зона

• «Вальс», «Астронавт», «Летающая тарелка» — 210 руб.
• «Вихрь» — 130 руб.
• «Сюрприз» — 90 руб.

Что не изменилось?

  • Посещение туалета — 10 руб.

  • Появилась новая услуга: карта парка за 50 руб.

Повышение цен связано с ростом затрат на обслуживание и инфляцией.

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