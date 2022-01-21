 С 2022 года по нацпроекту «Культура» стартует капремонт муниципальных музеев
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С 2022 года по нацпроекту «Культура» стартует капремонт муниципальных музеев

Запланированные показатели по нацпроекту за прошедший год выполнены.

Республика
21 января 2022  15:26
Автор:
Карина Кострулева

С этого года по программе национального проекта «Культура» в Татарстане запустится капремонт муниципальных музеев. Об этом на заседании коллегии Министерства культуры РТ заявила глава ведомства Ирада Аюпова.

«В нашей республике в рамках этого проекта на капитальный ремонт краеведческого музея в городе Лаишево выделено из федерального бюджета 20,788 млн рублей», — сказала Аюпова.

Также она отметила, что в Татарстане запланированные показатели за прошедший год по нацпроекты «Культура» выполнены.

Ранее «Казанские ведомости» сообщили, что за год Татарстан вложил около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы.

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