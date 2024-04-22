С 23 апреля из-за ремонта аварийного участка водопровода ряд домов Казани останется без воды

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Город
22 апреля 2024  10:59
Автор:
Эндже Гарафиева

Фото: PressFoto 

Дома Вахитовского и Приволжского районов Казани на сутки останутся без водоснабжения. Дело в том, что на пересечении улиц Московская и Рустема Яхина специалисты будут ремонтировать аварийный участок 1980 года, объясняет мэрия города.

Воду отключат завтра, 23 апреля, в 09:00. Включат 24 апреля до 12:00.

На сайте городского управления можно будет посмотреть адреса домов, которые попадают под временные ограничения.

По номеру телефона +7 (843) 231-62-60 можно будет оставить заявку на подвоз воды автоцистернами.

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