 С 24 июня увеличится составность поездов из Казани в Йошкар-Олу
news_header_top_970_100

С 24 июня увеличится составность поездов из Казани в Йошкар-Олу

Поезда в двухвагонном исполнении будут курсировать по выходным.

Город
23 июня 2023  19:35
Автор:
Эдуард Салихов

С 24 июня увеличится составность поездов из Казани в Йошкар-Олу. Об этом сообщили в пресс-службе «Содружества». Поезда в двухвагонном исполнении будут курсировать по выходным. Это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Изменения коснутся поездов № 6382, из Йошкар-Олы в Казань, и № 6383 из Татарстана в Марий Эл.

Со всей информацией можно ознакомится на сайте компании «Содружества», вопросы также можно задать по телефону 8 (937)625-04-33.

Ранее «КВ» сообщали, что между Казанью и Москвой с июня по август вводится дополнительный поезд. Он назначен в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Жителей и гостей Казани 28 июня приглашают поучаствовать в «Курбан Фесте»
С 24 июня увеличится составность поездов из Казани в Йошкар-Олу
В Казани росгвардейцы отработали действия при срабатывании тревожной кнопки в школе
В выходные в Татарстане ожидаются дожди и до +24 градусов
Стартовал конкурс проектов «Чын йөрәктэн – От чистого сердца»
Фарид Мухаметшин и Рифкат Минниханов стали академиками
В Татарстане на перевод общественного транспорта на газ потратят 122 млн рублей
«Потребление «синтетики» у нас растет»: в Татарстан наркотики завозят из Москвы и Санкт-Петербурга
«Потребление «синтетики» у нас растет»: в Татарстан наркотики завозят из Москвы и Санкт-Петербурга