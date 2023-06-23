С 24 июня увеличится составность поездов из Казани в Йошкар-Олу. Об этом сообщили в пресс-службе «Содружества». Поезда в двухвагонном исполнении будут курсировать по выходным. Это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Изменения коснутся поездов № 6382, из Йошкар-Олы в Казань, и № 6383 из Татарстана в Марий Эл.

Со всей информацией можно ознакомится на сайте компании «Содружества», вопросы также можно задать по телефону 8 (937)625-04-33.

Ранее «КВ» сообщали, что между Казанью и Москвой с июня по август вводится дополнительный поезд. Он назначен в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки.