С 26 апреля в Татарстане стартуют дачные маршруты

В Казани с 26 апреля автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров в садоводческие товарищества.

Отмечается, что были выбраны шесть самых востребованных маршрутов. Это автобусы №39, который следует от ветакадемии до Станционных Дербышек, №41 до Крутушки, №92 до Дальних садов, №109 до Заречья и другие направления, с которыми ознакомиться можно на сайте городской мэрии.

Планируется, что автобусы будут ходить по этим маршрутам до 1 ноября.

Каждый день на рейсы будут выходить 9 автобусов, а по выходным – 11. Стоимость билета в одну сторону до 77 рублей, также будут действовать льготы по электронному проездному.