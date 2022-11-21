 С 3 декабря из Ярославля в Казань можно улететь два раза в неделю
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С 3 декабря из Ярославля в Казань можно улететь два раза в неделю

Полеты осуществляются авиакомпанией «ЮВТ Аэро».

Республика
21 ноября 2022  15:55
Автор:
Роза Габитова

С 3 декабря из Ярославля в Казань можно улететь два раза в неделю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. 

«С 3 декабря увеличиваем частоту авиарейсов из Ярославля в Казань», — написал он. 

Полеты будут осуществляться авиакомпанией «ЮВТ Аэро» по вторникам и по субботам. Вылеты запланированы на 16:40 и 10:05.

Ранее «КВ» сообщали, что авиакомпания Red Wings запускает из аэропорта «Казань» прямые рейсы в Ереван, столицу Республики Армения. Первый полет проведут 1 декабря на современных лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

 

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