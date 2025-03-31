С 31 марта 2025 года проезд по трассе «Алексеевское – Альметьевск» станет платным

Компания АО «Автострада», концессионер новой трассы «Алексеевское – Альметьевск», объявила о запуске системы взимания платы за проезд с 31 марта 2025 года. Дорога оборудована современной технологией «Свободный поток», которая позволяет водителям оплачивать проезд без остановок — после завершения поездки.

Как и где оплатить?

Оплата будет доступна с 00:00 30 марта на официальном сайте трассы. На дороге установлены камеры и специальные рамки, фиксирующие номера автомобилей и их категорию для расчета стоимости.

Тарифы на проезд:

Легковые автомобили (до 2 м) — 4,50 ₽/км

Минивэны и микроавтобусы (2–2,6 м) — 6,75 ₽/км

Грузовики и автобусы (2 оси, от 2,6 м) — 9 ₽/км

Крупногабаритные ТС (3 оси, от 2,6 м) — 18 ₽/км

Полная стоимость проезда для легкового автомобиля по маршруту Алексеевск – Альметьевск составит 653 рубля.

Сроки и способы оплаты:

Оплатить проезд нужно в течение 5 дней после поездки.

Доступны: Система быстрых платежей (СБП), банковские переводы, оплата по реквизитам .

В будущем заработают транспондеры и мобильное приложение «Алексеевское-Альметьевск: Свободный поток» (после подписания соглашения между операторами).

Штрафы за неуплату:

1 500 ₽ — для легковых автомобилей.

5 000 ₽ — для грузовиков и автобусов.

По всем вопросам можно обращаться по короткому номеру 0216. Оператором системы назначена компания «Единый оператор».