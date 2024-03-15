С браслетом «На выборы всей семьей» три дня проезд бесплатный

Бесплатный проезд на три дня, когда проходят выборы Президента России – приятный бонус для тех, кто уже проголосовал. 15, 16 и 17 марта билетом в городском общественном транспорте для проголосовавших станет браслет «На выборы всей семьей». Если вдруг случится такое, что кондуктор потребует у человек

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Республика
15 марта 2024  17:42
Автор:
Ольга Иванычева

15, 16 и 17 марта билетом в городском общественном транспорте для проголосовавших станет браслет «На выборы всей семьей». Если вдруг случится такое, что кондуктор потребует у человека с браслетом деньги за проезд, необходимо позвонить в Комитет по транспорту г. Казани по телефону: 223-26-30. Об этом напомнила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татмедиа».

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С браслетом «На выборы всей семьей» три дня проезд бесплатный
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