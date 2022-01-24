 С челнинского Кранового завода уволились 120 человек
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С челнинского Кранового завода уволились 120 человек

Девять работников попали под сокращение.

Истории
24 января 2022  15:47
Автор:
Эдуард Салихов

С челнинского Кранового завода с октября по декабрь прошлого года уволились 120 человек. Девять работников в январе 2022 года попали под сокращение. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Центра занятости города Татьяна Быданова.

«На сегодняшний день только один человек обратился в Центр занятости. Три сотрудницы находятся в декретном отпуске, остальным предложили вакансии по профилю. Но большинство уже успело найти новую работу»,  – отметила Быданова. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Исполком Челнов поможет с трудоустройством работников. 

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