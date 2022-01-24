С челнинского Кранового завода уволились 120 человек

С челнинского Кранового завода с октября по декабрь прошлого года уволились 120 человек. Девять работников в январе 2022 года попали под сокращение. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Центра занятости города Татьяна Быданова.

«На сегодняшний день только один человек обратился в Центр занятости. Три сотрудницы находятся в декретном отпуске, остальным предложили вакансии по профилю. Но большинство уже успело найти новую работу», – отметила Быданова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Исполком Челнов поможет с трудоустройством работников.