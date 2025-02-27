С начала года в Татарстане возвращено почти 2,8 млн рублей, излишне уплаченных за ЖКУ

Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ, уже в этом году татарстанцам произведен перерасчет (возврат) излишне начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму почти 2,8 млн рублей. Из них: почти 2,5 млн рублей за услуги ненадлежащего качества.

В ведомстве напомнили наиболее типичные случаи оказания услуг ненадлежащего качества. К примеру, когда температура горячей воды не соответствует нормативу (менее 60 градусов) или перерывы в предоставлении услуг, превышающие установленную продолжительность. Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды составляет 8 часов (суммарно) в течение одного месяца и четырех часов единовременно.

Основная доля перерасчетов произведена нижнекамцам – 1,7 млн рублей. Жителям Альметьевского района возвращено 350 тысяч рублей, Елабужского – более 286 тысяч рублей, Бугульминского – 78,3 тысячи рублей, Ютазинского – 31,5 тысяч рублей, Лениногоского – 15,5 тысяч рублей.